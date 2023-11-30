Как сэкономить на авиабилетах? 4 эффективных способа от эксперта

Несмотря на непростую ситуацию в мире, у россиян по-прежнему есть шанс купить недорогие билеты. Для этого достаточно знать несколько простых лайфхаков. Они помогут хорошо сэкономить на пути к новым впечатлениям.

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«Как правило, в самые просадочные дни, которые идут по запросам от клиентов, например, турфирмы — это дневное время в районе среды, потому что там меньший поток людей смотрит цены в этот момент, цены немножко снижаются» Алена Графова Директор туристической компании «Феникс Тур»

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ор туристической компании «Феникс Тур» Алена Графова.

Аэроперевозки только отходят от ковидных ограничений, возвращаясь в привычный рабочий режим. После нескольких лет, проведенных в страхе перед неизученной болезнью народ постепенно вновь начинает путешествовать. Однако цены на билеты могут порой сильно кусаться.

Днем, в среду

Сейчас достать недорогой авиабилет может быть труднее, чем раньше. Однако это не значит, что шансов на бюджетный отдых совсем нет. По словам эксперта, надо знать подходящее время, что успеть выкупить место в самолете.

«Как правило, в самые просадочные дни, которые идут по запросам от клиентов, например, турфирмы — это дневное время в районе среды, потому что там меньший поток людей смотрит цены в этот момент. Цены немножко снижаются» Алена Графова Директор туристической компании «Феникс Тур»

Кеш-бэк и бонусы

Хорошим подспорьем будет кеш-бэк за покупку авиабилетов. Иногда он возвращается не в привычной валюте, а бонусами от авиакомпании. На них вполне реально приобрести в будущем билет, значительно сэкономив на путешествии.

«Надо смотреть промо-акции у банков. Они дают неплохие бонусы для путешествий, когда через модуль бронирования банка можно бронировать отели/билеты и получать скидки. Они дают от 3% до 5% кеш-бэка» Алена Графова Директор туристической компании «Феникс Тур»

Два типа рейсов

Рекомендуется мониторить появление новых рейсов. А также тех, что меняют. Цены на последние могут быть значительно ниже, чем на остальные.

«Если рейс поменяли или только выставили, первые билеты на него стоят сильно дешевле остальных. Последние дозакупочные билеты обычно стоят по высоким ценам» Алена Графова Директор туристической компании «Феникс Тур»

Чаще анализируйте цены на авиабилеты и не спешите приобретать первые, что попадутся вам на глаза. Их стоимость может измениться совсем скоро. Достаточно выкупить их в период, когда воздушная гавань заполнена меньше обычного.

Когда не стоит брать билеты

За пару дней до вылета цена на рейс будет выставлена максимальная. Планируйте путешествие заранее, чтобы не потратиться на одни только билеты.

По словам Алены Графовой, самые дешевые авиабилеты появляются в дневное и обеденное время. Дороже всего обойдется вылет ранним утром в понедельник и вторник с 8:00 до 11:00.