Что делать, если путешествие сорвалось из-за непогоды

На Крым и Сочи обрушился сильный шторм. Для этого времени года такое явление в южных регионах нередкое. Однако многие путешественники, наблюдая за происходящим в соцсетях, всерьёз задумались: а стоит ли вообще ехать? Что делать, если вы запланировали путешествие, а оно сорвалось из-за непогоды, «Секрету фирмы» рассказал адвокат, партнёр юрфирмы «Братья Яблоковы» Артём Яблоков.

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Ответственность перевозчика

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Ответственность перевозчика относится к тем условиям, формирование которых зависит от него самого. Стихийные погодные условия — это форс-мажор, и от компании они не зависят.

«В случае опоздания поездов или автобусов из-за шторма перевозчик не обязан выплачивать пассажирам компенсации или возмещать убытки, в том числе от опозданий на другие рейсы, или расходы на дополнительные дни в отелях. При этом следует отметить, что, например, нелётная погода или ограниченная видимость — это не форс-мажор», — сказал Яблоков.

Нередко возникают пограничные ситуации. Так что любой пассажир имеет право обратиться в суд, если полагает, что его права всё-таки были нарушены именно по вине перевозчика, отметил адвокат.

Однако он признал, что вероятность удовлетворения заявленных требований в таких случаях стремится к нулю, так как установить причинно-следственную связь при стихийном бедствии очень трудно.

Как отстоять свои права в суде

Для суда пассажиру нужны доказательства того, что ему был причинён вред или ущерб, — документы, которые это подтверждают:

ответ на обращение из МЧС или прокуратуры относительно зафиксированных погодных условий;

справки о состоянии здоровья;

неиспользованные билеты.

Также к иску стоит приложить квитанции об оплате (чеки) о вынужденных затратах (питание, проживание, лекарства).

«При этом перевозчик отвечает за то, что, например, на территории железнодорожного вокзала должна поддерживаться безопасная среда. Так, если из-за длительного ожидания пассажиру потребовалась помощь, представители перевозчика (например, сотрудники вокзала) обязаны оказать помощь такому пассажиру или принять все возможные меры для оказания помощи, если требуется участие медицинского специалиста», — уточнил собеседник «Секрета».

Как туристу обезопасить себя от стихийного бедствия

Страховые компании нередко предлагают услуги по страхованию в том числе от стихийных бедствий, рассказал Яблоков.

Важный момент: такую страховку необходимо оформить самостоятельно и до наступления оговорённых обстоятельств.