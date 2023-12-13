Стоимость новогодних туров на один популярный курорт резко снизилась

Стоимость отдыха на курортах Красного моря в новогодние праздники снизилась на 25%. Об этом сообщает Profi.Travel с ссылкой на информацию туроператоров.

Так, на сегодняшний день цена недельного тура в Египет с вылетом из Москвы на Новый год в пятизвездочный отель с концепцией "все включено" начинается от 75000 рублей на двоих. При этом еще в середине прошлого месяца минимальная стоимость аналогичного тура составляла 100000 рублей.

Однако снижение цен не повлияло на спрос на данное туристическое направление: сейчас Египет на предстоящие праздники бронируют на 51% хуже, чем в 2023 году.