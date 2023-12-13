Названы самые востребованные у россиян страны в новогодние каникулы

В этом году новогодние туры приобретаются активнее, чем в прошлом. В каких странах россияне планируют провести новогодние каникулы, сообщает "РИА Новости" с ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии.

Чаще всего жители страны бронируют туры в Узбекистан и Армению. Главными преимуществами этих направлений являются прямое авиасообщение, разумная стоимость и доступные внутренние цены.

На втором месте рейтинга расположились страны Европы и Япония. Особенно приглянулись туристам Франция и Италия, цены на туры в которые традиционно подорожали.

Остальные предпочитают путешествовать по России, встречать Новый год в Стамбуле или в других странах.