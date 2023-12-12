Стало известно, сколько будут стоить путевки на Кубу на Новый год
Туроператоры отмечают стабильный спрос на путешествия на Кубу в период новогодних каникул, пишет АТОР.
Издание сообщает, что некоторые пятизвездочные отели уже закрыли бронирование на Новый год, а в остальных гостиницах за места россиянам придется "побороться" с туристами из Канады и стран Европы.
Неделя на Кубе в четырехвездочном отеле по системе "все включено" с вылетом 26 декабря обойдется в 260 тысяч на двоих, говорит АТОР. Путевки на последующие даты стоят от 300 тысяч рублей.
Ассоциация туроператоров напоминает, что на Кубе принимаются карты "Мир", ими же можно оплатить и проживание в отелях.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россияне стали покупать больше путевок в Египет.
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