Стало известно, сколько будут стоить путевки на Кубу на Новый год

Туроператоры отмечают стабильный спрос на путешествия на Кубу в период новогодних каникул, пишет АТОР.

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Издание сообщает, что некоторые пятизвездочные отели уже закрыли бронирование на Новый год, а в остальных гостиницах за места россиянам придется "побороться" с туристами из Канады и стран Европы.

Неделя на Кубе в четырехвездочном отеле по системе "все включено" с вылетом 26 декабря обойдется в 260 тысяч на двоих, говорит АТОР. Путевки на последующие даты стоят от 300 тысяч рублей.

Ассоциация туроператоров напоминает, что на Кубе принимаются карты "Мир", ими же можно оплатить и проживание в отелях.