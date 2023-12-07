Стали известны популярные у россиян направления для одиночного туризма
Эксперты сервиса OneTwoTrip перечислили страны и города, в которые путешественники предпочитают отправляться в одиночестве, сообщает РИА Новости.
Среди зарубежных направлений для одиночного туризма лидирует Таиланд. По оценке аналитиков, 5,3% таких бронирований приходится на Пхукет. На втором месте оказался Париж: в столицу Франции планируют отправиться 4,8% туристов-одиночек. Чуть меньше путешественников (4%), предпочитающих отдыхать в одиночестве, выбирают Стамбул.
Также среди популярных направлений для одиночного туризма оказались Милан, Рим, Ереван, Будапешт, Дубай, Римини и Барселона.
Среди российских городов для соло-туризма лидирует Москва (30,9%), следом идут Санкт-Петербург (15,8%) и Сочи (10,5%). Также туристы отправляются в одиночное путешествие в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Новосибирск и Иркутск.
Эксперты таже отметили, что в одиночные путешествия россияне, ка правило, отправляются на небольшой срок. Так, за границу большинство соло-туристов (43,7%) едут на 3 дня, одиночный отдых на 4-7 дней устраивают себе 37,9% путешественников, а дольше недели — 18,4%.
Одиночные путешествия по России туристы предпочитают устраивать на период от четырех до семи дней (49,5% бронирований), на 2-3 дня соло-туры выбирает 44,2 россиян, а больше недели в одиночестве собираются отдохнуть 6,3% респондентов.