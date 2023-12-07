Стали известны популярные  у россиян направления для одиночного туризма

Эксперты сервиса OneTwoTrip перечислили страны и города, в которые путешественники предпочитают отправляться в одиночестве, сообщает РИА Новости.

Среди зарубежных направлений для одиночного туризма лидирует Таиланд. По оценке аналитиков, 5,3% таких бронирований приходится на Пхукет. На втором месте оказался Париж: в столицу Франции планируют отправиться 4,8% туристов-одиночек. Чуть меньше путешественников (4%), предпочитающих отдыхать в одиночестве, выбирают Стамбул.

Также среди популярных направлений для одиночного туризма оказались Милан, Рим, Ереван, Будапешт, Дубай, Римини и Барселона.

Среди российских городов для соло-туризма лидирует Москва (30,9%), следом идут Санкт-Петербург (15,8%) и Сочи (10,5%). Также туристы отправляются в одиночное путешествие в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Новосибирск и Иркутск.

Эксперты таже отметили, что в одиночные путешествия россияне, ка правило, отправляются на небольшой срок. Так, за границу большинство соло-туристов (43,7%) едут на 3 дня, одиночный отдых на 4-7 дней устраивают себе 37,9% путешественников, а дольше недели — 18,4%.