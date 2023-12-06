Выяснилось, какие достопримечательности разочаровывают туристов больше всего

Специалисты по планированию отдыха и путешествий провели опрос, в котором участвовало 1876 человек, и выяснили, какие достопримечательности не нравятся туристам, сообщает “РИА Новости”.

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Результаты опроса показали, что 57% респондентов испытывают удовольствие, посещая новые места и знакомясь с достопримечательностями. 40% опрошенных отметили, что увиденное расстроило их всего несколько раз за весь опыт в путешествиях.

А вот 3% респондентов ответили, что практически всегда их ожидания не оправдываются. Участники опроса отмечали Эйфелеву и Пизанскую башни, Колизей также вызвал разочаровал туристов. Не по вкусу пришлись и развалины с руинами.

Целых 67% опрошенных заявили, что исторические памятники сильно переоценены. 29% отметили, что туристические объекты находятся в плохом состоянии, а 27% туристов отметили большое скопление других людей, что тоже не пришлось по вкусу.

Многие остались недовольны высокой стоимостью входного билета и местоположением достопримечательностей.