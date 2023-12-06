Планируется запустить прямые рейсы между Лаосом и Россией
Министерство инвестиций Лаоса положительно настроено к возобновлению прямых рейсов с Россией, сообщает “РИА Новости”.
Министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси заявил, что правительство согласно поощрить прямое авиасообщение с Россией. Однако для более подробного обсуждения данного вопроса следует обратиться к представителям авиакомпаний.
Министр отметил, что запустить прямое авиасообщение крайне важно. Это покажет, что две страны находятся в контакте друг с другом несмотря на расстояние.
Ранее мы рассказывали о том, что авиакомпания Red Wings возобновила регулярные рейсы в Израиль.
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