Планируется запустить прямые рейсы между Лаосом и Россией

Министерство инвестиций Лаоса положительно настроено к возобновлению прямых рейсов с Россией, сообщает “РИА Новости”.

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Министр инвестиций и планирования Лаосской Народно-Демократической Республики Кхамчен Вонгпоси заявил, что правительство согласно поощрить прямое авиасообщение с Россией. Однако для более подробного обсуждения данного вопроса следует обратиться к представителям авиакомпаний.

Министр отметил, что запустить прямое авиасообщение крайне важно. Это покажет, что две страны находятся в контакте друг с другом несмотря на расстояние.