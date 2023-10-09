Red Wings возобновила регулярные рейсы в Израиль

Авиакомпания Red Wings, ранее заявившая о приостановлении сообщения с Израилем, решила восстановить регулярные рейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

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Авиаперевозчик с 9 октября возобновит рейсы в Тель-Авив из Сочи, Махачкалы и Москвы (Домодедово, Жуковский).

"Независимо от уровня спроса на рейсы в Израиль, выполнение программы будет продолжено в интересах граждан РФ и иных пассажиров, желающих вылететь из Израиля в Россию", - сообщили в компании.

Также уточняется, что полеты будут временно приостановлены при повышении рисков для пассажиров.