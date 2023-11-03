Между Москвой и Батуми возобновлено прямое авиасообщение

С сегодняшнего дня до популярного курорта в Грузии из Москвы можно долететь без пересадок. О запуске прямых рейсов сообщает "МИР24".

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Согласно утвержденному расписанию, рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время вылета в будние дни приходится на 7 часов утра, а в выходной – на 8 часов утра.

Направление Москва – Батуми считается востребованным. Все билеты на сегодняшний первый рейс были раскуплены: их стоимость начиналась от 12 000 рублей.