Путешественники бронируют места на шестичасовой рейс "в никуда"

Не все предпочитают сменить зимние пейзажи на теплый океан и песчаный пляж в холода. Некоторые, например, с радостью бронируют места на экскурсию по Антарктике или, как пишет издание The Mirror, "в никуда".

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На протяжении последних трех десятилетий австралийская авиакомпания Qantas устраивает полеты для состоятельных клиентов из разных уголков мира в одну из самых отдаленных точек мира. Самолет вылетает из Сиднея, Мельбурна, Брисбена и направляется на юг.

В течение нескольких часов пассажиры летают над ледниками и бескрайними водами Антарктики, наблюдая за, вероятно, одним из наиболее умиротворенным пейзажем из всех возможных.

Полет, кстати, нельзя назвать простым: пилоты стараются лететь достаточно низко, чтобы искатели особых впечатлений могли как следует за всем понаблюдать. Кроме того, отсутствует возможность совершить вынужденную посадку при необходимости.

Самый дешевый билет на рейс стоит 630 фунтов стерлингов, что на сегодняшний день превышает 72000 рублей. Тем, кто предпочитает летать с комфортом, предлагаются билеты за 5000 фунтов стерлингов – это уже более полумиллиона рублей.

Всего с 1994 года по данному направлению было совершено 150 рейсов. Очередные полеты запланированы на начало следующего года.