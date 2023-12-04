За последний год Китай стал один из самых популярных направлений для туристов из России. Сюда приезжают за уникальными впечатлениями, вкусной едой и вековыми достопримечательностями.

Многие путешественники впервые сталкиваются с такой огромной плотностью населения - на улицах китайских городов всегда много людей, в метро толпы. Это может шокировать тех, кто приехал впервые в Китае. Пекин, Шанхай и другие крупные мегаполисы впечатляют небоскребами и невероятными размерами.

Еще один сюрприз – высокотехнологичность китайской инфраструктуры, особенно в плане цифровых платежей, которые производят даже уличные торговцы.