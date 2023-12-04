Количество рейсов из Москвы на Сейшелы может увеличиться

Количества прямых рейсов "Аэрофлота" из Москвы на Сейшельские острова может возрасти до четырех в неделю. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем официальном сайте.

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На сегодняшний день ведутся переговоры по данному вопросу, подтвердил иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестер Радегонд. По его словам, российский рынок важен для страны, поэтому планируется повышать спрос на отдых на курорте у россиян.

Также стало известно, что аэропорт Маэ в ближайшие годы будет модернизирован.

"Но обслуживать больше полумиллиона туристов ему вряд ли придется. Сейшелы рассчитывают именно на такой, не массовый турпоток".

По состоянию на 26 ноября Сейшелы приняли более 34, 5 тысяч путешественников из России. К концу текущего года этот показатель должен составить 40 тысяч.