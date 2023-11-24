Эксперты перечислили запросы богатых россиян в путешествиях

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о запросах VIP-клиентов в путешествиях.

Так, выяснилось, что обеспеченные туристы выбирают гибкие условия по срокам оплаты, аннуляции, индивидуальное обслуживание и личных водителей на редких автомобилях. Кроме того, туристы VIP-сегмента предпочитают яхтенные туры и встречу с цветами.

Зачастую высокобюджетные путешественники выбирают для отдыха Турцию, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд. Однако в данный момент также большим спросом пользуются туры на Бали и во Вьетнам.

В АТОРе также рассказали о том, что богатые путешественники нередко запрашивают полное уединение на вилле, личного шеф-повара и даже трансфер на вертолете.