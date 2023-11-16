Турпоток в один из регионов России вырос в семь раз

Дагестан вошел в рейтинг самых популярных туристических регионов России, заняв в нем пятое место. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

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У путешественников значительно вырос интерес к Дагестану, а именно – в семь раз. Такой показатель объясняется увеличением количества отелей и достопримечательностей в регионе.

"Пещерный комплекс Салатау, фонтан в городе Дербенте, ракетный корабль-экраноплан "Лунь" в текущем сезоне стали основными точками притяжения гостей республики", – отметил Министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов.

На 1 сентября 2023 года регион посетили 1,285 млн человек. В прошлом году цифра составляла 1,560 млн, в позапрошлом – 1,085 млн, а в 2020 году – 840 тыс.