Эксперты предупредили туристов об опасности на популярном курорте

Эксперты предупредили туристов об опасности на популярном российском курорте
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) посоветовали туристам отказаться от подъема в горы в поселке Шерегеш. На курорте бушует ураган.
19 ноября на Кузбасс обрушился штормовой ветер с порывами до 25-28 метров в секунду. Из-за непогоды пострадали горнолыжные трассы в Шерегеше.
Сейчас на курорте функционируют только нижние подъемники «Траволатор», «Запад» и «Булочка». При помощи канатной дороги «Фристайл» можно подняться на вершину горы Зеленой, но туристам не советуют делать это.
В данный момент в Кемеровской области действует штормовое предупреждение.
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