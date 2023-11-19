Эксперты предупредили туристов об опасности на популярном курорте

Эксперты Ассоциации туроператоров России ( АТОР ) посоветовали туристам отказаться от подъема в горы в поселке Шерегеш. На курорте бушует ураган.

19 ноября на Кузбасс обрушился штормовой ветер с порывами до 25-28 метров в секунду. Из-за непогоды пострадали горнолыжные трассы в Шерегеше.

Сейчас на курорте функционируют только нижние подъемники «Траволатор», «Запад» и «Булочка». При помощи канатной дороги «Фристайл» можно подняться на вершину горы Зеленой, но туристам не советуют делать это.