Мужчина снял квартиру в путешествии и нашел скрытую камеру

Ян Тимбрелл из британского Уэльса снял квартиру на популярном сервисе Airbnb, когда прибыл в Аберистуит, однако был удивлен неприятным сюрпризом.

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41-летний мужчина написал в соцсетях о том, что неожиданно для себя нашел в снятой квартире скрытую камеру. Она была между двумя подушками в гостиной:

«Это нормально или странно? в моей квартире есть веб-камера, которая смотрит на всю гостиную.... Мне это кажется огромным вторжением в частную жизнь!».

По словам представителя Airbnb, наличие устройства было указано в объявлении о сдаче в аренду в Аберистуите, которая стоила 40 фунтов стерлингов и была частью большого дома.

В сервисе заявили, что она соблюдает «строгие правила, регулирующие использование любых записывающих устройств в объявлениях», при этом хозяева обязаны раскрывать в описании объявления о наличии любого устройства мониторинга в общественных местах или местах общего пользования. Хозяева, не раскрывающие информацию об устройствах, рискуют быть исключены из Airbnb.

Позже мужчина опубликовал видео, в котором пожаловался, что квартира еще и кишела мухами. Поэтому Тимбрелл решил переехать в другие апартаменты «где нет скрытых камер и мух».

«Пришло время выпить бокал хорошего вина и притвориться, что этого жуткого места, похожего на начало фильма ужасов, никогда не существовало», — добавил Ян, заявив, что в будущем он будет останавливаться в отелях.