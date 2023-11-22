Пляжи Барселоны все активнее лишаются песка

Недавний шторм, который был вызван ураганом “Кьяран”, только сильнее сказался на состоянии пляжа. Большая часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла была опустошена, пляж Барселоны находится в критическом состоянии.

Исчезло так много песка, что эти потери можно сравнить с исчезновением четырех из девяти пляжей испанского города. Однако вряд ли удастся решить проблему до конца 2025 года. Закупками песка занимается центральное правительство, а тендер, как планируется, будет проведен до 2025 года.