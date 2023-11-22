Пляжи Барселоны все активнее лишаются песка

В последние 13 лет с пляжей Барселоны исчезло порядка 150 000 кубометров песка, сообщает Autorus.ru.

Пляжи Барселоны все активнее лишаются песка
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Недавний шторм, который был вызван ураганом “Кьяран”, только сильнее сказался на состоянии пляжа. Большая часть песчаной зоны Нова-Мар-Белла была опустошена, пляж Барселоны находится в критическом состоянии.

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Исчезло так много песка, что эти потери можно сравнить с исчезновением четырех из девяти пляжей испанского города. Однако вряд ли удастся решить проблему до конца 2025 года. Закупками песка занимается центральное правительство, а тендер, как планируется, будет проведен до 2025 года.

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