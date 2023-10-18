Бюджетные страны для пляжного отдыха с детьми

Пляжный отдых — это отличный способ отвлечься от повседневных стрессов и пожить в тропическом раю. Когда на выбор предлагается так много великолепных курортов, выбор идеального места может оказаться непосильной задачей. Долго думать вам не придется — "Рамблер" подготовил подборку лучших недорогих стран для пляжного отдыха с детьми.

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Турция

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Это направление российские туристы любят не зря — здесь полно развлечений для детей и взрослых на любой кошелек. Средиземноморское побережье Турции буквально усыпано самыми разными отелями. Почти везде есть детский клуб, вечерняя программа, шведский стол и другие прелести All-Inclusive. Туры в Турцию начинаются примерно от 20 тыс. на одного человека на 10 дней.

Таиланд

Благодаря потрясающим прибрежным пейзажам, обслуживанию мирового класса и широкому выбору роскошных отелей Таиланд пользуется популярностью у путешественников, желающих получить витамин D. Тайцы известны своим гостеприимством и дружелюбием к детям, что делает страну отличным местом для семейного отдыха. Фантастическое разнообразие развлечений — от морских каяков до подводного плавания и походов на слонах — придется по вкусу семьям, ищущим приключений, а спокойные пляжи и отмеченные наградами спа-центры понравятся более спокойным путешественникам. Причем все это за разумную цену. Например, поужинать в “мишленовском” ресторане здесь может обойтись вам всего в 500 рублей, а это даже дешевле московского фаст-фуда.

Египет

Семейный отпуск здесь часто лучше всего проводить на пляжных курортах, работающих по системе "все включено". Понежьтесь на белых песках Хургады или Шарм-эль-Шейха и поплавайте в прекрасных лазурных водах. Для любителей приключений: оба курорта являются идеальными местами для дайвинга, а коралловые рифы изобилуют морской фауной. Вы также можете взять напрокат квадроциклы и джипы, чтобы исследовать окрестности или попробовать свои силы в водных видах спорта.

Индонезия (Бали)

Отправьтесь на пляжный курорт в Семиньяке, Нуса-Дуа или Улувату, где созданы все условия для детей, или уединитесь на частной вилле, расположенной среди пышной зелени рисовых полей Убуда. Балийские курорты и виллы предлагают отличное соотношение цены и качества. Вы будете совершенно счастливы, проведя отпуск, развлекаясь на солнце, ловя волны или знакомясь с восхитительными храмами и захватывающими дух пейзажами. Кроме того, балийцы любят детей, поэтому здесь царит атмосфера семейного уюта!

Вьетнам