Как не остаться без денег после отпуска: инструкция

Для многих людей послеотпускной период превращается в настоящий стресс. Нередко бывает так, что в путешествии туристы выходят за рамки своего бюджета, а по приезде домой начинают влезать в долги, ведь до зарплаты еще далеко.

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Чтобы этого не происходило, важно основательно готовиться к поездке и заранее рассчитывать свой бюджет.

Подробнее о том, как не остаться без денег после отпуска, читайте в инструкции "Рамблера".

1. Планируйте отпуск заранее. Как только вы определитесь с датами поездки, вы можете начать откладывать средства на нее. Планируя отпуск за восемь месяцев, шансы отправиться на отдых с крупной суммой существенно повышаются, чем если вы отправитесь в путешествие по горящей путевке.

2. Заранее покупайте билеты и бронируйте жилье. Чем позже вы купите билеты, тем дороже они могут стоить. То же самое касается жилья. Если вы отправляетесь на популярный курорт в сезон, приобретать билеты и бронировать отель нужно как можно раньше.

3. Планируйте расходы заранее. Для того, чтобы сделать это, определитесь с суммой, которую готовы потратить в отпуске, а затем разделите ее на количество дней. Так вы получите свой бюджет на день. Обязательно берите деньги с запасом – это поможет избежать стресса, если у вас возникнут непредвиденные траты.

4. Контролируйте эмоции. На курортах соблазн выйти за рамки бюджета сильно велик. Как правило, туристам хочется опробовать все развлечения, посетить самые вкусные рестораны и, конечно, набрать гору сувениров. Но если ваши средства ограничены, такой подход может сыграть с вами злую шутку по возвращении домой.