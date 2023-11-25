Какие блюда надо обязательно попробовать в Северной Корее

Вокруг Северной Кореи ходит масса слухов. Многим она представляется злым братом-близнецом Южной Кореи. Однако практика показывает, что все это обыкновенные стереотипы.

Северная Корея существует всего 75 лет. Однако за этот короткий срок государство обрело уникальность. Она заметно отличает страну от южного соседа.

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Рассказываем о самых интересных блюдах северокорейской кухни. Некоторые из них напоминают традиционные позиции новогоднего стола советского человека. Другие могут по-настоящему напугать. А есть те, что часто едят современные россияне.

Холодец из бычьего хвоста

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Говядину в Северной Корее могут позволить себе лишь граждане с достатком выше среднего. Остальным остается довольствоваться мясом быка. В ход идут все части тушки, включая хвост.

Северокорейские домохозяйки давно научились обходиться малым. Например, они готовят вкусный холодец из бычьего хвоста. Сначала его отваривают, затем отделяют мясо от костей, нарезают его на куски и смешивают с приправами и овощами. Это блюдо особенно любимо жителями самой закрытой страны мира.

Пибимпап

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Пибимпап, более известный на родине как Бибимбап, в переводе на русский означает «рисовая смесь». В это блюдо входят продукты, которые в той или иной мере могут позволить себе северокорейцы. Из-за низкого уровня жизни гражданам приходится импровизировать на кухне с минимальным количеством ингредиентом.

В пибимпап входят свинина, кимчи, тофу, овощи и острый соус. В Северной Корее его называют кочхуджан. Он острый на вкус, а внешне напоминает томатную пасту. В сети этот ингредиент часто сравнивают с известным всем чили. Готовят пибимпап традиционно в раскаленной каменной посуде.

Тубубап

Социальные сети

Это северокорейское блюдо известно на родине как Дубубап. Однако туристы чаще всего называют его Тубубап. Если отмести флер таинственности, то тубубап переводится как «рис тофу». Это одна из самых популярных на вотчине династии Кимов закусок.

Тубубап готовят в течение десяти минут. Первым делом начиняют ломтики тофу вареным рисом. Затем обжаривают их, а рис смазывают острым соусом. При желании можно украсить блюдо нарезанными копчеными овощами.

Кимчи

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В России кимчи считается закуской, но в Северной Корее ферментированную капусту приравнивают к самостоятельному блюду. Без нее там не обходится ни один прием пищи. ЮНЕСКО тем временем включило кимчи в список нематериального культурного наследия человечества. Процессу создания блюда даже посвящают картины.

В приготовлении кимчи используют пекинскую капусту, которую засаливают. Затем смазывают каждый ее лепесток маринадом. После капусту ставят под гнет на 10-12 часов в комнате. Далее помещают в холодильник на четыре дня. Если не любите кислинку, ставьте кимчи в холодильник сразу.

Суп с собачатиной

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В Южной Корее собираются законодательно запретить есть собак уже в 2024 году. Однако ее северный сосед как будто не видит в этом блюде ничего плохого. А для некоторых туристов попробовать собачатину в Северной Корее является почти первоочередной задачей.

В сети пишут, что в суп идет далеко не любая собака. Для кулинарных целей разводят отдельную породу. Позволить себе такой обед может не любой северокореец из-за высокой цены. И едят собачатину местные не так часто, считая ее сезонной пищей. А еще лечебной.

Побывавшие в Северной Корее туристы отмечают, что местная кухня по-своему уникальна. Несмотря на то, что две Кореи — это по сути одна страна с общими традициями и едой, на севере тот же кимчи готовят не так, как это делают на юге. А все потому что на культуру Южной Кореи сильно влияют тренды других стран, с которыми та контактирует. Закрытой ото всех Северной Корее удалось сохранить некую исконность и традиционализм.