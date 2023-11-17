Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке авиабилетов

Эксперт по путешествиям Коди Кэнди рассказал, что стоимость авиабилетов может меняться в течение суток.

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По его словам, цена на авиаперелет зависит не только от дня недели, но и от времени суток. Таким образом, если заняться покупкой билета на самолет вечером, то можно сэкономить деньги.

«Цены могут снизиться вечером, после того как деловые путешественники забронировали большинство своих перелетов», – заявил Коди Кэнди.

Помимо этого он заявил, что для поиска самых низких цен на билеты не всегда подходят крупные сайты. Выгодные предложения могут предлагаться и небольшими платформами.

Кэнди добавил, что на некоторых сайтах имеется функция, позволяющая получать уведомления о снижении стоимости на выбранный перелет.