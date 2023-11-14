Турист побывал в Северной Корее и удивился ценам в местных магазинах

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в КНДР и удивился ценам в местных магазинах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что килограмм гречки в Северной Корее стоит 392 рубля, риса — 75 рублей, овсянки — 101 рубль, а полуторалитровая пластиковая бутылка молока обойдется в 153 рубля.

Россиянин написал, что за пять литров растительного масла северокорейцам придется заплатить примерно 3,1 тысячи рублей. По акции в подарок дается еще одна бутылка объемом 0,75 литра.

«Упаковка соевых сосисок 400 граммов — 127 рублей, — сообщил он. — Соевая вареная колбаса — 85 рублей за палку».

По словам путешественника, упаковка из пяти батончиков «Сникерс» в северокорейских супермаркетах стоит 765 рублей, коробка конфет из молочного шоколада — 1,4 тысячи рублей.