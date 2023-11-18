Стала известна стоимость туров из России на новогодние праздники

Более половины российских туристов предпочли провести Новый год в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Travelata.ru.

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В среднем отдых в России на новогодние каникулы обойдется в 88 тысяч рублей.

Тем же, кто решил отправиться на заграничные курорты, придется облегчить свой кошелек на более внушительные суммы.

Самым дорогим направлением в новогодние каникулы стал Таиланд. Средний чек за отдых на курортах этой страны составил 390 тысяч рублей.

Провести Новый год в ОАЭ россиянам обойдется в среднем в 305 тысяч рублей, а стоимость туров в Египет составляет 287 тысяч рублей.