Некоторым категориям россиян смогут запретить выезд за границу

Закон, ограничивающий выезд за границу для определенных категорий граждан РФ, вступит в силу 11 декабря.

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Об этом сообщил в интервью агентству ПРАЙМ декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Согласно новому закону, заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным, если гражданин недавно менял ФИО, данные о месте и дате рождения, пол, или если срок действия паспорта истекает в ближайшие дни.

"Также документ будет считаться недействительным, если выяснилось, что у владельца паспорта нет гражданства, или паспорт оформили на основе поддельных документов, или в нем выявили недостоверные сведения", — говорит Виноградов.

Выезд гражданину могут ограничить по причине допуска к гостайне, призыва на военную службу или направления на альтернативную службу, работы в ФСБ или увольнения оттуда. В этих случаях гражданин обязан сдать паспорт в МВД самостоятельно в течение 5 дней после уведомления об ограничении выезда за границу, порядок передачи позднее определит правительство.

По словам Виноградова, такой закон позволит закрепить четкие требования для признания паспортов недействительными и снизить число решений «по усмотрению».