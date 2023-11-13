5 лайфхаков для зимних путешествий

Путешествия зимой пользуются не меньшим спросом, чем летом. Однако для того, чтобы поездка в холодный сезон прошла как нельзя лучше и точно оставила после себя только приятные воспоминания, важно основательно подготовиться.

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В противном случае, путешествие может обернуться впустую потраченным временем, дырой в бюджете и даже травмами.

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Подробнее о лайфхаках, которые выручат во время путешествия зимой, читайте в материале "Рамблера".

Укомплектуйте аптечку

Зимняя аптечка путешественника отличается от летней, и это нужно учитывать во время сборов. Обязательно захватите с собой эффективные препараты от простуды и температуры, а также учитывайте особенности вашего отдыха. Если вы отправляетесь на горнолыжный курорт, не лишним будет прихватить эластичные бинты, мази от синяков, а также разогревающие мази.

Не забудьте портативное зарядное устройство

Повербанк – незаменимый атрибут для путешественника в любой сезон. Но зимой он особенно необходим. Дело в том, что приложения, которыми мы часто пользуемся в поездках (например, навигатор), быстро разряжают устройство в холодное время года. Вот почему так важно обязательно брать с собой портативную зарядку.

Возьмите электрическую сушилку для обуви

Если вы едете в регион, где много снега, и шанс промочить ноги весьма велик, обязательно берите с собой электрическую сушилку для обуви. Особенно, если сменную пару вы с собой не берете. Без сушилки обувь может попросту не высохнуть, и тогда вы рискуете простудиться.

Не пренебрегайте защитными средствами

Летом мы помним о том, что кожу важно защищать от солнца при помощи SPF-кремов и лосьонов, а вот зимой часто игнорируем данный пункт. Между тем в регионах с ярким солнцем SPF-крем может потребоваться даже зимой. Кроме того, зимой вам точно пригодится гигиеническая помада, а также кремы от влаги и ветра.

Следуйте принципу трехслойности

Чтобы наверняка не замерзнуть в поездке, учитывайте принцип многослойности, подбирая одежду. Оптимально, если под пуховиком будет еще 2-3 слоя одежды. Этот лайфхак поможет сохранить тепло даже во время экстремальных температур.