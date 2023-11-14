Многие предвкушают отпуск, планируя каждую деталь своего путешествия: от выбора направления до бронирования гостиниц и приобретения билетов. Однако невнимание к своим долгам может нарушить эти планы, если пограничники решат запретить выезд за границу. Кто может столкнуться с подобными проблемами в 2023 году, и как проверить свой статус, чтобы не испортить долгожданный отдых? Читайте в материале "Рамблера".

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Правила выезда за границу

Разрешение на пересечение границы предоставляют пограничники, внося информацию из паспорта в специальные базы данных. Ограничения могут касаться различных категорий населения, включая гостайну, военнослужащих, мобилизованных, а также людей под следствием, осужденных, банкротов, сотрудников ФСБ и должников.

Важно отметить, что наличие долга само по себе не является основанием для запрета на выезд. Для того чтобы ограничить выезд, необходимы веские основания, в частности, решение суда. Пограничники не могут задерживать человека из-за долга, если нет решения суда.

Когда выезд может быть ограничен из-за долгов:

Долг от 30 тыс. рублей: По ЖКХ;

Штрафы ГИБДД;

Неоплаченные кредиты и другие.

Долг более 10 тыс. рублей: Должник не вносил оплату в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения.

Долг более 10 тыс. рублей: Задолжал по алиментам, компенсации имущественного ущерба, моральному вреду или в случае потери кормильца.

Зависимость от окружающей среды:

Кошки спят много и зависят от окружающей среды. Если они чувствуют себя в безопасности и уюта, это способствует активному сну.

Как проверить свой статус:

Портал «Госуслуги»: Войдите или зарегистрируйтесь;

Напишите "узнать об ограничениях на выезд";

Нажмите "поиск".

Федеральная служба судебных приставов (ФССП): Посетите официальный сайт;

Введите свои персональные данные;

Нажмите "найти".