С какими долгами нельзя вылететь за границу
Многие предвкушают отпуск, планируя каждую деталь своего путешествия: от выбора направления до бронирования гостиниц и приобретения билетов. Однако невнимание к своим долгам может нарушить эти планы, если пограничники решат запретить выезд за границу. Кто может столкнуться с подобными проблемами в 2023 году, и как проверить свой статус, чтобы не испортить долгожданный отдых? Читайте в материале "Рамблера".
Правила выезда за границу
Разрешение на пересечение границы предоставляют пограничники, внося информацию из паспорта в специальные базы данных. Ограничения могут касаться различных категорий населения, включая гостайну, военнослужащих, мобилизованных, а также людей под следствием, осужденных, банкротов, сотрудников ФСБ и должников.
Важно отметить, что наличие долга само по себе не является основанием для запрета на выезд. Для того чтобы ограничить выезд, необходимы веские основания, в частности, решение суда. Пограничники не могут задерживать человека из-за долга, если нет решения суда.
Когда выезд может быть ограничен из-за долгов:
Долг от 30 тыс. рублей:
- По ЖКХ;
- Штрафы ГИБДД;
- Неоплаченные кредиты и другие.
Долг более 10 тыс. рублей:
- Должник не вносил оплату в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения.
Долг более 10 тыс. рублей:
- Задолжал по алиментам, компенсации имущественного ущерба, моральному вреду или в случае потери кормильца.
Зависимость от окружающей среды:
Кошки спят много и зависят от окружающей среды. Если они чувствуют себя в безопасности и уюта, это способствует активному сну.
Как проверить свой статус:
Портал «Госуслуги»:
- Войдите или зарегистрируйтесь;
- Напишите "узнать об ограничениях на выезд";
- Нажмите "поиск".
Федеральная служба судебных приставов (ФССП):
- Посетите официальный сайт;
- Введите свои персональные данные;
- Нажмите "найти".
Если долгов нет, можно спокойно планировать свою поездку. В случае наличия долга, его следует погасить и дождаться снятия ограничений. Следует учитывать, что процесс может занять время, и лучше узнать об этом заранее, чтобы избежать неприятных ситуаций в аэропорту.