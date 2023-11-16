Составлен рейтинг лучших авиакомпаний для полетов за границу

Аналитики составили список лучших авиакомпаний, совершающих бюджетные и регулярные рейсы из России в популярные иностранные города за границу. Об этом сообщает Forbes.

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Для начала специалисты выбрали наиболее популярные направления для перелетов, после чего сопоставили предлагаемые перевозчиками условия. Речь идет, например, о ценах на билеты и частоте рейсов. Также изучались отзывы клиентов.

Всего за статус лучших "боролись" 30 авиакомпаний, 14 из которых были российские. В итоговый список вошли S7 Airlines, "Азимут", Utair, Uzbekistan Airways, "Белавиа", SCAT, Tailwind Airlines, Pegasus Airlines, Turkish Airlines и др.

Возглавил рейтинг "Аэрофлот", которому удалось заполучить максимальный балл за частоту рейсов и маршрутную сеть (летает в наибольшее количество самых популярных у путешественников городов мира).