Космодром "Восточный" открывает продажу пакетных туров для россиян
Россиянам уже доступны пакетные туры на космодром "Восточный", их можно приобрести у местных туроператоров Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Приамурья Василия Орлова.
Проконсультировать по поводу туров путешественников смогут операторы, а также сотрудники Туристско-информационного центра области.
"В межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", — отметил губернатор.
Во время пуска ракеты туристам нельзя осматривать объекты космодрома, поэтому пакетные туры — единственный шанс посмотреть на работу "Восточного".
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