Зачем туристы платят за выживание на необитаемом острове

Если еще несколько десятилетий назад для большинства людей простая поездка за рубеж казалась чем-то невероятным и удивительным, то сегодня запросы туристов изрядно выросли.

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Искушенным путешественникам больше недостаточно комфортабельных отелей, фантастических пейзажей, кристально-чистого моря и заморских деликатесов. Люди жаждут адреналина и нередко готовы платить за него большие деньги.

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К примеру, компания Docastaway предлагает туристам испытать "опыт Робинзона Крузо". Организаторы поездки устраивают для туристов игру на выживание: путешественников забрасывают на необитаемый остров, где в течение нескольких дней они могут насладиться полным одиночеством. Если, конечно, им удастся предаться наслаждению, параллельно заботясь о своем выживании.

Подробнее о том, как отдыхают туристы, решившие испытать себя и заплатить за это, читайте в материале "Рамблера".

Цены

Расценки за ночь на необитаемом острове стартуют от 90 евро. Дороже всего провести ночь на острове Дьявола, который считается одним из самых удаленных от цивилизации островов в мире. Стоимость одной ночи здесь обойдется в 380 евро – на сайте организаторы Docastaway предупреждают, что данный остров –это "экстремальный уровень".

Почему это пользуется спросом

Как сказано на сайте Docastaway, туристическая компания помогает людям на несколько дней "сбежать от цивилизации", насладиться обществом самого себя, ощутить настоящую тишину и покой.

В то время как одни люди предпочитают отдых в шумной компании, другим действительно не хватает спокойствия и времени наедине с собой. По данным The Mirror, недавнее исследование показало, что 78% людей испытывают стресс, возвращаясь к работе после отпуска. При этом более трети испытывают страх (37%) и тревогу (35%) за день до того, как отправиться в офис.

В попытках сбежать от рутины, полностью "перезагрузиться" и погрузиться в поистине уникальный опыт, отважные отдыхающие стремятся к бегству от действительности. Люди испытывают такой стресс и так сильно устают, что отныне готовы платить за одиночество на необитаемом остове, лишенном всяких удобств.

Кто эти люди

Один из тех, кто регулярно отдыхает на необитаемых островах –Стивен Рамбусек из Швейцарии. Не так давно Стивен прилетел в Паданг (Индонезия), чтобы оттуда местный житель на скоростном катере отвез его на необитаемый остров.

"2,5 часа нас изрядно качало, но вот на горизонте появляется маленькое серебристое пятнышко земли. Как рай из каталога: кристально чистый риф, пляж с белым песком, пальмы и густые джунгли. Я взвалил на плечи пять галлонов воды и отправился на четырехдневный детокс", – поделился впечатлениями швейцарец в беседе с The Mirror.

Стивен решил разбить лагерь в самой западной точке своего острова. Он поставил гамак и отправился за дровами. Однако на острове оказалось слишком сыро, он не смог разжечь костер, и вместо этого решил понаблюдать за наступлением ночи.

"Я сижу на песке и наблюдаю, как бесчисленные раки-отшельники танцуют. Солнце тает на горизонте в сияющем янтарном калейдоскопе. На короткое мгновение я чувствую себя в раю".

Но райское наслаждение длилось недолго. Вскоре турист обнаружил, что его налобный фонарик сломался. Стивен оказался в полной темноте и испытал шок, когда крупный краб пробежался по его ноге.