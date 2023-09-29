Для любителей горной местности, захватывающих дух видов и экстрима существует идеальное место, учитывающее все три фактора. Речь идет об отеле Skylodge Adventure Suites, который хорошо известен опытным путешественникам и пользователям социальных сетей из-за своей необычной концепции.

© Skylodge Adventure Suites / booking.com

Где находится и как выглядит самый экстремальный отель в мире – в материале "Рамблера".

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Расположение

Отель располагается в Перу, в городе под названием Урубамба. Его, правда, можно обнаружить не на самой оживленной улице города или, например, в глубине тихого леса, а на вершине скалы на высоте 400 метров в Священной долине инков.

Skylodge Adventure Suites / booking.com

Номерной фонд этого пункта размещения состоит из так называемых панорамных капсул, которые можно пересчитать на пальцах одной руки. Тем не менее они редко пустуют: самые смелые туристы готовы заплатить немалые деньги за то, чтобы провести ночь под открытым небом в невесомости.

Условия

Номера не особо отличаются друг от друга: можно выбрать тип кровати и концепцию питания. Например, за одну ночь в капсуле с кроватью размера "queen-size", завтраком и ужином придется заплатить около 90 000 рублей.

Skylodge Adventure Suites / booking.com

Помимо этого, следует иметь в виду, что до пункта размещения потребуется добираться собственными силами, карабкаясь по скале до нужной комнаты. С этим клиентам помогает специально обученный гид.

Досуг

Для отдыхающих предусмотрены приятные бонусы, в том числе бесплатное посещение веревочного парка Виа-Феррата.

Skylodge Adventure Suites находится в 15 минутах езды от города Ольянтайтамбо, который представляет собой археологический памятник культуры инков. Если же потратить на дорогу 1 час, то можно добраться до города Писак – древней крепости инков.

Отзывы

Отель имеет высокую оценку: на одном из сервисов по поиску жилья его условия размещения оценены на 9,9 баллов из 10 возможных. Неудивительно, что почти все отзывы отдыхавших здесь путешественников состоят из похвалы и восхищения.