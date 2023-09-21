Как выглядит самая маленькая пятизвездочная гостиница в мире

В небольшом немецком городке под названием Амберг есть необычный отель, который привлекает туристов со всего мира не только комфортными условиями размещения, но и своими размерами.

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И если вы подумали, что речь идет об огромных комнатах и безграничном пространстве, то ошиблись. Подробности – в материале "Рамблера".

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Eh'häusl считается самой миниатюрной пятизвездочной гостиницей в мире. Она была построена в далеком 1728 году, но с течением времени ее популярность только набирала обороты. В том числе за счет истории, которая послужила причиной возведения отеля.

История

В XVIII веке желающей официально оформить свои отношения паре требовалось иметь в собственности недвижимость. Чтобы заключить брак с возлюбленной, предприимчивый мужчина приметил небольшое пространство между двумя близко стоящими друг к другу зданиями и решил использовать его для будущего "гнездышка".

Правда, таковым оно было лишь на бумагах: пара не только обошла бюрократические предписания, но и смогла впоследствии передать недвижимость другим жениху и невесте для аналогичной цели. В течение нескольких десятилетий сооружение переходило из рук в руки для благой цели, пока не стало гостиницей.

Внутри

www.ehehaeusl.de/en/

В отеле имеется всего один номер, но какой! Он светлый и оснащен всем необходимым: санузлом, роскошной мебелью, зеркалами и картинами, обрамленными золотой лепниной. От него веет не только роскошью, но и уютом.

www.ehehaeusl.de/en/

"Как только гость получает ключ от своего номера, он становится временным владельцем этого миниатюрного святилища. Войдя в гостиницу, вы будете поражены симфонией света и цвета. А на фоне будет играть "Травиата" Джузеппе Верди… О таком изысканном гостеприимстве можно только мечтать", – уверяют владельцы.

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