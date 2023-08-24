Как выглядит пятизвездочный отель в грузовом кране

На сегодняшний день искушенных путешественников трудно удивить роскошными номерами и интересными экскурсиями. К тому же, кто-то в большей степени ценит высококлассное обслуживание, другие – расположение отеля, а третьим важно испытать новые эмоции, которые запомнятся на долгие годы.

© Crane Hotel Faralda / booking.com

Для любителей неординарных локаций когда-то была сконструирована удивительная гостиница, и расположилась она в самом настоящем… башенном кране.

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Подробности об одном из самых необычных вариантов для временного размещения – в материале "Рамблера".

Номера

После капитальной реставрации в 2011–2019 годах монументальный 50-метровый кран начал свою вторую жизнь в облике совершенно нового роскошного места в Амстердаме, гласит описание отеля на его официальном сайте.

Crane Hotel Faralda / booking.com

Как нетрудно догадаться по месту расположения гостиницы, она не может похвастаться большим количеством номеров: здесь всего 3 комнаты, поэтому их приходится заранее бронировать для отдыха. Примечательно, что все они отнесены к категории "люкс". И интерьер у них соответствующий – королевский!

Crane Hotel Faralda / booking.com

К услугам отдыхающих комфортные большие кровати, санузел, беспроводной вай-фай и панорамный вид на город. А за дополнительную плату персонал накроет завтрак в номере.

Расположение

Отель находится в 8 километрах от центральной площади Амстердама под названием Дам, которая является одним из главных мест города. Примерно такое же расстояние потребуется преодолеть, чтобы добраться до еще одной местной достопримечательности – дома-музея Анны Франк.

Crane Hotel Faralda / booking.com

Неподалеку также находится торговый центр Buikslotermeerplein, где можно приобрести продукты, одежду, сувениры и т.д.

Отзывы

Отель пользуется популярностью у смелых путешественников.