Как выглядит отель, затерянный в каньонах

Туристическая отрасль не стоит на месте, а если быть более точным – движется вперед семимильными шагами.

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На сегодняшний день не составит труда найти жилье на свой вкус и цвет. Построено огромное количество как шикарных гостиниц на лучших курортах мира, так и уютных, более скромных пристанищ в отдаленных уголках для любителей спокойного отдыха. А для экстремальных путешественников есть, например, полностью ледяное пристанище в Швеции или отель-сафари на Бали, в котором вы соседствуете с самыми настоящими хищниками.

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Тем, кто не может отказаться от высокого уровня обслуживания, комфортных условий и шикарных видов, возможно, приглянется потрясающей красоты отель, затаившийся в каньонах. Подробности – в материале "Рамблера".

Расположение

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В 2009-м году на юге американского штата Юта был построен небольшой уединенный отель. Своей спокойной атмосферой с нотками Дикого Запада он обязан расположению: вокруг каньоны, скалы, ущелья и тишина.

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Совсем неподалеку расположилась одна из главных достопримечательностей страны – Национальный парк Брайс-Каньон, территория которого достигает почти 150 квадратных километров. Правда, ею дело не ограничивается: недолго придется добираться и до другого известного парка под названием Зайон. Он тоже славится своими каньонами и рыжеватыми пейзажами. А еще – более внушительными просторами, ведь его территория превышает аж 550 квадратных километров.

Гостиница фактически окружена безлюдной живописной местностью со всех сторон.

Развлечения

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В самом отеле отдыхающим предлагаются шикарные номера и бунгало со всеми удобствами, бассейн с панорамным видом на окрестности, спа-центр, ресторан и бар. Путешественники также могут бесплатно взять на прокат автомобиль и отправиться в путешествие в любой из Национальных парков. А еще туристам доступен кемпинг, в котором можно позаниматься йогой и посидеть в ночи у костра.

Отзывы

Неудивительно, что у отдыхающих здесь остаются преимущественно восторженные эмоции.

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