Отдых для закаленных: где находится отель изо льда и снега

В уединенном шведском поселке Юккасъярви есть необычная достопримечательность, которая притягивает к себе путешественников со всего мира. Туристы, кстати, не только любуются местом, но и живут здесь, ведь речь идет о ледяном отеле.

© Icehotel / booking.com

Подробности – в материале "Рамблера".

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Номера

К услугам самых закаленных и смелых отдыхающих полностью высеченные изо льда номера. В комнатах поддерживается не самая привычная температура: от -5°C до -8°C. Неудивительно, что гости спят в термальных спальных мешках на кроватях, покрытых настоящими шкурами оленей. Утром можно прогреться в общей сауне, которая, вероятно, популярна среди отдыхающих.

Icehotel / booking.com

В гостинице есть и более комфортные современные номера со всеми дарами цивилизации. Во-первых, в них тепло, что уже немаловажно. Во-вторых, они манят наличием ванной комнаты с душем. В-третьих, здесь есть телевизор с кабельным телевидением и интернет. Отличный вариант для тех, кто хочет уединиться с природой и проникнуться атмосферой Швеции, но в рамках приличия.

Питание

На территории гостиницы располагается ресторан, в котором подаются традиционные блюда из привычных для местных жителей продуктов. Посуда тут тоже непростая – она преимущественно выполнена изо льда.

Icehotel / booking.com

После ужина можно отдохнуть в баре, в котором для общего антуража поддерживается минусовая температура. Коктейли здесь подаются в ледяных стаканах, и выглядит это впечатляюще.

Icehotel / booking.com

Развлечения

Энергичным туристам есть из чего выбирать: можно прокатиться по окрестностям на собачьих упряжках и снегоходах, отправиться в экскурсию на санях, которые будут вести за собой северные олени. Также в числе доступных вариантов активного времяпрепровождения – рафтинг на речке Турнеэльвен, походы и рыбалка.

Icehotel / booking.com

Зимой в ледяную гостиницу, как правило, приезжают, чтобы полюбоваться северным сиянием. А вот летом здесь можно не только мерзнуть, но и загорать в непривычной для такого дела обстановке.