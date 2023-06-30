Отдых для закаленных: где находится отель изо льда и снега
В уединенном шведском поселке Юккасъярви есть необычная достопримечательность, которая притягивает к себе путешественников со всего мира. Туристы, кстати, не только любуются местом, но и живут здесь, ведь речь идет о ледяном отеле.
Подробности – в материале "Рамблера".
Номера
К услугам самых закаленных и смелых отдыхающих полностью высеченные изо льда номера. В комнатах поддерживается не самая привычная температура: от -5°C до -8°C. Неудивительно, что гости спят в термальных спальных мешках на кроватях, покрытых настоящими шкурами оленей. Утром можно прогреться в общей сауне, которая, вероятно, популярна среди отдыхающих.
В гостинице есть и более комфортные современные номера со всеми дарами цивилизации. Во-первых, в них тепло, что уже немаловажно. Во-вторых, они манят наличием ванной комнаты с душем. В-третьих, здесь есть телевизор с кабельным телевидением и интернет. Отличный вариант для тех, кто хочет уединиться с природой и проникнуться атмосферой Швеции, но в рамках приличия.
Питание
На территории гостиницы располагается ресторан, в котором подаются традиционные блюда из привычных для местных жителей продуктов. Посуда тут тоже непростая – она преимущественно выполнена изо льда.
После ужина можно отдохнуть в баре, в котором для общего антуража поддерживается минусовая температура. Коктейли здесь подаются в ледяных стаканах, и выглядит это впечатляюще.
Развлечения
Энергичным туристам есть из чего выбирать: можно прокатиться по окрестностям на собачьих упряжках и снегоходах, отправиться в экскурсию на санях, которые будут вести за собой северные олени. Также в числе доступных вариантов активного времяпрепровождения – рафтинг на речке Турнеэльвен, походы и рыбалка.
Зимой в ледяную гостиницу, как правило, приезжают, чтобы полюбоваться северным сиянием. А вот летом здесь можно не только мерзнуть, но и загорать в непривычной для такого дела обстановке.
"Это одно из самых красивых и необычных мест в Швеции! Удивительной красоты круглогодичный ледяной отель с 20-ю абсолютно разными номерами и ледяным баром. Вокруг красивая природа и озеро с абсолютно прозрачной водой!" – так описывает свои впечатления от отдыха в гостинице один из туристов.