Отдых среди диких животных: где находится отель-сафари
Отдых может быть разным. Для одних идеальное путешествие – лежание на пляже под солнечными лучами, редкие вылазки в море и поедание мороженого. Другим подавай активные развлечения и посещение всех достопримечательностей местности.
Отдельным видом экскурсий является сафари. Отважные туристы отправляются в сердце дикой природы, наблюдают за опасными животными, их образом жизни, фотографируются с ними.
Примечательно, что далеко не всегда для этого нужно ехать несколько часов до пункта назначения. Более того, на сегодняшний день есть возможность погрузиться в животный мир не выходя за пределы гостиницы.
Подробности – в материале "Рамблера".
На популярном балийском курорте, недалеко от пляжа Керамас, расположился удивительный отель. В нем можно насладиться вкусным питанием, купанием в открытом бассейне и комфортабельными номерами. Однако славится он кое-чем другим, а именно – своими обитателями. По соседству с гостями живут самые настоящие дикие звери, причем далеко не миниатюрные.
Например, если выглянуть с балкона во время своего нахождения здесь, то можно увидеть элегантную зебру, любознательного жирафа, гигантского носорога или буйвола. Нет, они не забрели сюда случайно: гостиница является их постоянным местом жительства. Непрошенными гостями в данном случае, скорее, будут любопытные путешественники, так как гостиница находится на территории сафари-парка и морского парка.
Место размещения пользуется популярностью у путешественников, которые оставляют свои восторженные отзывы. Тут и есть и люксовые номера, и спа-центр, и даже ресторан, из окон которого открывается вид на… на львов.
"Отель может похвастаться прекрасным видом на гору Агунг, нетронутой природой и редким спокойствием. Предприимчивые путешественники получат огромное удовольствие, наблюдая за дикими животными и кормя их с собственного балкона" – говорится на официальном сайте отеля.
Примечательно, что локация привлекает в том числе туристов с детьми. Их тоже впечатляет необычная обстановка с не менее удивительными обитателями.
"Ребенок доволен, рекомендую для посещения", "ребенок был в восторге", "экскурсии для детей – прекрасные впечатления", "для отдыха с детьми шикарный вариант", "интересная тематическая гостиница, идеальная для семей с детьми" – пишут путешественники.