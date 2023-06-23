Отдых среди диких животных: где находится отель-сафари

Отдых может быть разным. Для одних идеальное путешествие – лежание на пляже под солнечными лучами, редкие вылазки в море и поедание мороженого. Другим подавай активные развлечения и посещение всех достопримечательностей местности.

© Mara River Safari Lodge Bali / booking.com

Отдельным видом экскурсий является сафари. Отважные туристы отправляются в сердце дикой природы, наблюдают за опасными животными, их образом жизни, фотографируются с ними.

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Примечательно, что далеко не всегда для этого нужно ехать несколько часов до пункта назначения. Более того, на сегодняшний день есть возможность погрузиться в животный мир не выходя за пределы гостиницы.

Подробности – в материале "Рамблера".

На популярном балийском курорте, недалеко от пляжа Керамас, расположился удивительный отель. В нем можно насладиться вкусным питанием, купанием в открытом бассейне и комфортабельными номерами. Однако славится он кое-чем другим, а именно – своими обитателями. По соседству с гостями живут самые настоящие дикие звери, причем далеко не миниатюрные.

Например, если выглянуть с балкона во время своего нахождения здесь, то можно увидеть элегантную зебру, любознательного жирафа, гигантского носорога или буйвола. Нет, они не забрели сюда случайно: гостиница является их постоянным местом жительства. Непрошенными гостями в данном случае, скорее, будут любопытные путешественники, так как гостиница находится на территории сафари-парка и морского парка.

Mara River Safari Lodge Bali / booking.com

Место размещения пользуется популярностью у путешественников, которые оставляют свои восторженные отзывы. Тут и есть и люксовые номера, и спа-центр, и даже ресторан, из окон которого открывается вид на… на львов.

"Отель может похвастаться прекрасным видом на гору Агунг, нетронутой природой и редким спокойствием. Предприимчивые путешественники получат огромное удовольствие, наблюдая за дикими животными и кормя их с собственного балкона" – говорится на официальном сайте отеля.

Примечательно, что локация привлекает в том числе туристов с детьми. Их тоже впечатляет необычная обстановка с не менее удивительными обитателями.