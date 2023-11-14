"Это называется порядочность". Пассажир высказался об одном случае и вызвал споры в сети

"Это называется порядочность". Мужчина высказался о случае на борту самолета и вызвал споры в сети
Мужчина рассказал на форуме Reddit о ситуации, произошедшей с ним на борту самолета, и вызвал споры пользователей в сети.
Детали инцидента следующие.
Автор поста спал во время перелета. В какой-то момент его разбудила стюардесса с просьбой привести спинку сиденья в исходное положение. Оказалось, что человеку сзади было неудобно есть, поэтому он решил потревожить соседа спереди, обратившись при этом за помощью к бортпроводнице.
"Я понимаю, что держать поднос во время приема пищи под небольшим углом не очень удобно. Но это никогда не мешало мне самому есть, поэтому я бы никогда не подумал попросить стюардессу разбудить человека передо мной", – пишет мужчина.
В заключение он обратился к аудитории с вопросом, целесообразно ли так поступать при описанных им обстоятельствах. Пользователи сошлись на том, что именно автор поста повел себя неправильно.
"Как бы вы себя почувствовали, если бы человек перед вами лежал у вас на коленях, пока вы едите?", "Это называется порядочность", "Кресло должно быть поднято во время взлета, приема пищи и посадки", – написали люди в комментариях под публикацией.
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