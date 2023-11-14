Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты

Любители горнолыжного спорта из России начали активно бронировать туры. В какие страны, "РИА Новости" рассказали в Российском союзе туриндустрии.

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В Армении, например, туристов в большей степени привлекает Цахкадзор, в Азербайджане – Шахдаг и Туфандаг, а в Грузии – курорты Бакуриани, Гудаури и Казбеги.

Помимо этого, горнолыжники и сноубордисты из России едут в Италию, Сербию, Южную Корею и Японию.