Туроператоры назвали самые популярные среди российских туристов горнолыжные курорты

Любители горнолыжного спорта из России начали активно бронировать туры. В какие страны, "РИА Новости" рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты
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В Армении, например, туристов в большей степени привлекает Цахкадзор, в Азербайджане – Шахдаг и Туфандаг, а в Грузии – курорты Бакуриани, Гудаури и Казбеги.

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Помимо этого, горнолыжники и сноубордисты из России едут в Италию, Сербию, Южную Корею и Японию.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в этом году россияне стали в семь раз чаще летать на один популярный курорт.