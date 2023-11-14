Названы самые популярные у россиян горнолыжные курорты

Туроператоры назвали самые популярные среди российских туристов горнолыжные курорты
Любители горнолыжного спорта из России начали активно бронировать туры. В какие страны, "РИА Новости" рассказали в Российском союзе туриндустрии.
В Армении, например, туристов в большей степени привлекает Цахкадзор, в Азербайджане – Шахдаг и Туфандаг, а в Грузии – курорты Бакуриани, Гудаури и Казбеги.
Помимо этого, горнолыжники и сноубордисты из России едут в Италию, Сербию, Южную Корею и Японию.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в этом году россияне стали в семь раз чаще летать на один популярный курорт.
Рамблер: главные новости