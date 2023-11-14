Отдых в Египте в январе может подешеветь на 20%

Отдых в отелях Египта с января 2024 года может подешеветь на 20%. Об этом в беседе с "Известиями" рассказал вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

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По словам эксперта, отчасти цены будут снижены для того, чтобы привлечь больше российских туристов.

Сообщается, что с начала палестино-израильского конфликта, спрос на туры в Египет упал, и многие россияне теперь отдают предпочтение более экзотическим направлениям.