Горный ретро-поезд в Сербии – это уникальная возможность совершить незабываемое путешествие по живописным местам. Маршрут пролегает по узкоколейной железной дороге от города Мокра Гора до вершины горы Шарган.

Эта живописная железная дорога была построена еще в 20-х годах прошлого века. Раньше она соединяла Белград и курортный Дубровник, но до наших дней сохранился лишь 7 километровый участок этой дороги.