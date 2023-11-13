Где можно прокатиться на горном ретро-поезде: видео
Горный ретро-поезд в Сербии – это уникальная возможность совершить незабываемое путешествие по живописным местам. Маршрут пролегает по узкоколейной железной дороге от города Мокра Гора до вершины горы Шарган.
Во время поездки пассажиры могу наслаждаться захватывающими видами на горные пики, извилистые ущелья, густые хвойные леса.
Эта живописная железная дорога была построена еще в 20-х годах прошлого века. Раньше она соединяла Белград и курортный Дубровник, но до наших дней сохранился лишь 7 километровый участок этой дороги.
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