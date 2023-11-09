4 особенности жизни в Греции, которые поражают туристов

Греция – удивительная страна, которая ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира. Здесь есть все, что нужно для отдыха даже самых притязательных путешественников: лазурное море, чистые пляжи, богатая культура, мягкий климат и вкусная еда.

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Вместе с тем некоторые особенности жизни в Греции нередко удивляют туристов. Подробнее об этих нюансах читайте в материале "Рамблера".

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Темпераментный народ

Ни для кого не секрет, что итальянцы славятся своим горячим темпераментом и пылким нравом. Но мало кто знает, что такая же особенность характерна и для греков. Это шумный народ, который не привык скрывать эмоции: греки активно выражают как симпатию, так и антипатию, а еще не стесняются проявлений чувств. В этой стране вы наверняка увидите множество местных пар разных возрастов, которые будут идти в обнимку и яро демонстрировать свою любовь друг к другу.

Землятресения

Греция считается самым сейсмоактивным регионом в Европе. Здесь регулярно случаются небольшие землятресения – как правило, не реже трех раз в месяц. Однако серьезные катастрофы на почве землятресений в Греции происходят относительно редко. Последнее крупное происшествие здесь случилось в 2015 году.

Из-за частых землятресений в Греции редко можно встретить дома, где было бы больше шести этажей.

Месимери (сиеста)

Туристам, которые решили посетить Грецию, стоит быть готовым к тому, что у местных жителей есть своя сиеста – месимери. Как правило сиеста проходит в обеденное время с 13 до 16 часов. К слову, именно в эти часы особенно агрессивное солнце, поэтому во время сиесты греки считают своим долгом перекусить и немного поспать дома.

Во время месимери города и деревни практически вымирают, вам вряд ли удастся встретить на улице местных жителей. Стоит также помнить о том, что сиеста подразумевает тишину – за шум в ее часы можно получить штраф.

Медлительность