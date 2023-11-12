Лучшие океанариумы мира, которые стоит посетить

Посмотреть на частичку удивительного подводного мира можно в океанариумах. Некоторые из них настолько большие, что он живописных морских пейзажей просто захватывает дух.

© montereybayaquarium.org

По всему миру разбросаны невероятные океанариумы, в которых обитает множество необычных и редких видов животных. “Рамблер” рассказывает о самых интересных океанариумов, которые точно стоит посетить.

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“Монтерей-Бей”, США

В океанариуме представлено множество редких морских обитателей. Среди них более 35 тысяч животных и рыб, а также 550 уникальных видов живых организмов, которые обитают в морях и реках.

“Монтерей-Бей” уникален, так как существует не за счет правительства, а благодаря пожертвованиям и посещениям гостей. Деньги, которые получают владельцы океанариума, идут на содержание морских обитателей.

Посетители смогут посмотреть не только на подводный мир, но и познакомиться с животными, обитающими на суше. Например, с пингвинами. Также на территории океанариума есть специальные зоны, где гости могут потрогать некоторых морских обитателей.

montereybayaquarium.org

Океанариум Джорджии, США

На территории океанариума обитает множество редчайших видов морских обитателей. Особый шарм аквариуму придает особенности строения. Зоны размещения морских животных расположены таким образом, что у посетителей создается ощущение пребывания на самом дне океана.

В океанариуме также можно посмотреть на пресмыкающихся и лягушек. На территории аквариума расположены интерактивные доски, с помощью которых любой желающий сможет узнать чуть больше о заинтересовавшем виде животного.

georgiaaquarium.org

Океанариум в Валенсии, Испания

В океанариуме можно познакомиться с более 500 видами животных, среди которых рыбы, беспозвоночные, млекопитающие, рептилии и птицы. Особый восторг у посетителей вызывают белухи, моржи, морские котики, акулы и пингвины. Иногда океанариум устраивает шоу с участием дельфинов.

Holger Uwe Schmitt/commons.wikimedia.org

Океанариум в Сиднее, Австралия

На территории океанариума обитает большое количество морских обитателей, которых не всегда можно встретить в других аквариумах. В океанариуме царит атмосфера полного погружения под воду. Над посетителями проплывают акулы и косяки ярких рыб, а по сторонам простираются синие морские пейзажи.