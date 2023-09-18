Национальные парки в России, которые стоит посетить осенью
На территории нашей страны расположилось немало мест удивительной красоты. В этом материале "Рамблер" расскажет о национальных парках, которые стоит посетить осенью.
"Самарская лука"
Этот национальный парк находится неподалеку от города Жигулевска в Самарской области. Здесь каждый сможет насладиться прекрасными пейзажами – парк образован излучиной реки Волги и Жигулевских гор. Здесь и густые леса, и горные террасы, и величественная гладь Волги. В местных лесах водятся лисы, которые являются символом парка, и множество других диких животных.
В национальном парке можно погулять по экотропам, покататься на лошадях, велосипедах или взять экскурсию по местным достопримечательностям. Вход на территорию платный.
Тебердинский национальный парк
Эти природные красоты доступны жителям и гостям Карачаево-Черкессии. Парк расположился на севере Главного Кавказского хребта. Самая высокая точка парка – 4000 метров. Природа этого места такова, что вы сможете увидеть сразу и зеленые горные луга, и заснеженные вершины, и густые леса.
В Тебердинском национальном парке можно просто погулять, отправиться к источникам целебных минеральных вод или же побывать на перевале Эпчик. Однако, для осуществления последнего пункта, придется здорово постараться физически, и, конечно, заранее продумать подходящую обувь и одежду.
Вход на территорию парка платный.
"Плещеево озеро"
Знаменитое Плещеево озеро раскинулось возле Переславля-Залесского в Ярославской области. Территория близ озера была взята под охрану государством в 1988 году. Здесь любой желающий может пройтись по экологическим тропам вдоль водоема, сделать красивые фотографии на многочисленных аллеях, погулять по дендрологическому саду или просто посидеть на лавочках на живописном берегу.
Вход на территорию национального парка платный.