Национальные парки в России, которые стоит посетить осенью

На территории нашей страны расположилось немало мест удивительной красоты. В этом материале "Рамблер" расскажет о национальных парках, которые стоит посетить осенью.

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"Самарская лука"

Этот национальный парк находится неподалеку от города Жигулевска в Самарской области. Здесь каждый сможет насладиться прекрасными пейзажами – парк образован излучиной реки Волги и Жигулевских гор. Здесь и густые леса, и горные террасы, и величественная гладь Волги. В местных лесах водятся лисы, которые являются символом парка, и множество других диких животных.

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В национальном парке можно погулять по экотропам, покататься на лошадях, велосипедах или взять экскурсию по местным достопримечательностям. Вход на территорию платный.

Тебердинский национальный парк

Эти природные красоты доступны жителям и гостям Карачаево-Черкессии. Парк расположился на севере Главного Кавказского хребта. Самая высокая точка парка – 4000 метров. Природа этого места такова, что вы сможете увидеть сразу и зеленые горные луга, и заснеженные вершины, и густые леса.

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В Тебердинском национальном парке можно просто погулять, отправиться к источникам целебных минеральных вод или же побывать на перевале Эпчик. Однако, для осуществления последнего пункта, придется здорово постараться физически, и, конечно, заранее продумать подходящую обувь и одежду.

Вход на территорию парка платный.

"Плещеево озеро"

Знаменитое Плещеево озеро раскинулось возле Переславля-Залесского в Ярославской области. Территория близ озера была взята под охрану государством в 1988 году. Здесь любой желающий может пройтись по экологическим тропам вдоль водоема, сделать красивые фотографии на многочисленных аллеях, погулять по дендрологическому саду или просто посидеть на лавочках на живописном берегу.