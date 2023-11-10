Шесть стран Персидского залива введут единую туристическую визу

Об этом было объявлено на заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива, сообщает издание Arabian business.

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Введение новой туристической визы, позволяющей без всяких препятствий перемещаться между странами одобрили министры внутренних дел шести стран Персидского залива: Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана и Бахрейна.

Сообщается, что это большое достижение для стран Персидского залива.

Единую туристическую визу планируют выдавать уже с 2024 года.