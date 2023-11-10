Шесть стран Персидского залива введут единую туристическую визу
Об этом было объявлено на заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива, сообщает издание Arabian business.
Введение новой туристической визы, позволяющей без всяких препятствий перемещаться между странами одобрили министры внутренних дел шести стран Персидского залива: Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана и Бахрейна.
Сообщается, что это большое достижение для стран Персидского залива.
Единую туристическую визу планируют выдавать уже с 2024 года.
Ранее стало известно, что виза на Шри-Ланку пока будет платной.
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