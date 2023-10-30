АТОР: виза на Шри-Ланку пока будет платной
Россиянам, как и гражданам ряда других стран, по-прежнему требуется платить за визу на Шри-Ланку. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров в официальном телеграмм-канале.
Недавно местные власти приняли решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Однако на сегодняшний день "ситуация на границе не изменилась".
"Вероятно, переход к этому пилотному проекту будет осуществлен на второй неделе ноября", – сообщают в АТОР с ссылкой на Управление по иммиграционному контролю страны.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Шри-Ланка отменила платные визы для туристов из России.
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