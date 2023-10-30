АТОР: виза на Шри-Ланку пока будет платной

Россиянам, как и гражданам ряда других стран, по-прежнему требуется платить за визу на Шри-Ланку. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров в официальном телеграмм-канале.

Недавно местные власти приняли решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда. Однако на сегодняшний день "ситуация на границе не изменилась".

"Вероятно, переход к этому пилотному проекту будет осуществлен на второй неделе ноября", – сообщают в АТОР с ссылкой на Управление по иммиграционному контролю страны.