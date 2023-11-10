Названы четыре запрета для туристов в Таиланде

Путешественница рассказала о вещах, которые туристам никогда не стоит делать в Таиланде. Ее советы публикует издание Daily Mail.

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Во-первых, девушка посоветовала воздержаться от селфи с тиграми. Блогер объяснила, что тайцы очень жестоко обращаются с этими животными.

Вторым советом путешественницы стал призыв отказаться от катания на слонах, поскольку это может привести к травмам позвоночника.

Третья оплошность, которую нельзя совершать в Таиланде — прикасаться к голове или волосам других людей. Эта часть тела в стране считается самой чистой и священной, потому прикосновение к ней расценивается как неуважение.

А самой грязной частью тела в Таиланде считаются ступни, поэтому прикасаться к кому-то ногами или класть их на стол недопустимо.