Названы самые опасные в мире достопримечательности

Самые опасные для туристов перечислили эксперты туристической компании Holidu. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Express.

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Издание приводит результаты исследования, по данным которого на первым месте по опасности для путешественников оказалась гора Монблан. Каждый год здесь гибнет примерно сто альпинистов во время восхождений.