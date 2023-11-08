Названы самые опасные в мире достопримечательности

Эксперты назвали самые опасные в мире достопримечательности
Самые опасные для туристов перечислили эксперты туристической компании Holidu. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Express.
Издание приводит результаты исследования, по данным которого на первым месте по опасности для путешественников оказалась гора Монблан. Каждый год здесь гибнет примерно сто альпинистов во время восхождений.
Также в списке - гора Хуашань, Доломитовые Альпы, Ниагарский водопад, британский национальный парк Лейк-Дистрикт, Столовая гора в ЮАР, швейцарская вершина Маттерхорн и Гранд-Каньон. Среди водопадов самым опасным был назван двухступенчатый Катскилл. Он находится неподалеку от Нью-Йорка, и здесь регулярно гибнуть туристы при попытке сделать красивое фото.
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