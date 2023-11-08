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Эксперты назвали самые опасные в мире достопримечательности

Самые опасные для туристов перечислили эксперты туристической компании Holidu. Об этом пишет News.ru со ссылкой на Express.

Названы самые опасные в мире достопримечательности
© Unsplash

Издание приводит результаты исследования, по данным которого на первым месте по опасности для путешественников оказалась гора Монблан. Каждый год здесь гибнет примерно сто альпинистов во время восхождений.

Также в списке - гора Хуашань, Доломитовые Альпы, Ниагарский водопад, британский национальный парк Лейк-Дистрикт, Столовая гора в ЮАР, швейцарская вершина Маттерхорн и Гранд-Каньон. Среди водопадов самым опасным был назван двухступенчатый Катскилл. Он находится неподалеку от Нью-Йорка, и здесь регулярно гибнуть туристы при попытке сделать красивое фото.

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