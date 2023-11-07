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Armenia Airways запустит прямые рейсы из Ставрополя в Ереван

Между Ереваном и Ставрополем стартует прямое авиасообщение, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал аэропорта Ставрополя.

Armenia Airways запустит прямые рейсы из Ставрополя в Ереван
© Freepik

Рейсы будут обслуживаться компанией Armenia Airways, первые полеты начнутся 2 декабря. Компания будет выполнять рейсы два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Время в пути займет всего 1 час, пассажиров до пункта назначения доставит самолет Boeing 737-300 вместимостью 150 пассажиров.

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Прежде, чтобы отправиться в Армению, ставропольцам приходилось вылетать из Минеральных Вод — это в двух часах езды на машине от Ставрополя.

Отмечается, что в течение трех лет маршрутная сеть аэропортов Ставрополья может расшириться до 70 направлений.

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