В Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам

Турецкие власти ужесточили правила сдачи жилья туристам. Отныне владельцам жилья, желающим сдать в аренду квартиру, нужно получать согласие всех собственников в доме. Это условие действует, если турист арендует жилье менее, чем на 100 дней.

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Арендатором теперь необходимо получать лицензию министерства культуры и туризма для того, чтобы сдать свое жилье приезжим. Кроме того, в обязательном порядке должен быть заключен договор аренды.

За невыполнение этих требований владельцам жилья грозит штраф в размере от 100 тысяч до 1 млн турецких лир. Об этом сообщает Resmi Gazete.