5 городов Турции, куда стоит ехать за атмосферой: видео
Турция славится своими прекрасными курортами на побережье Средиземного моря. Но не стоит ограничиваться только известными местами отдыха вроде Антальи и Аланьи.
Если вы ищите место для неспешного отпуска с возможностью окунуться в историю и культуру страны, обратите внимание на небольшие прибрежные города.
Одним из таких малоизвестных, но не менее интересных направлений является город Каш. Он расположен на юго-западе Турции, недалеко от греческой границы.
Зачем туристы платят за выживание на необитаемом острове.
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