Турция славится своими прекрасными курортами на побережье Средиземного моря. Но не стоит ограничиваться только известными местами отдыха вроде Антальи и Аланьи.

Если вы ищите место для неспешного отпуска с возможностью окунуться в историю и культуру страны, обратите внимание на небольшие прибрежные города.

Одним из таких малоизвестных, но не менее интересных направлений является город Каш. Он расположен на юго-западе Турции, недалеко от греческой границы.