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5 городов Турции, куда стоит ехать за атмосферой: видео

Турция славится своими прекрасными курортами на побережье Средиземного моря. Но не стоит ограничиваться только известными местами отдыха вроде Антальи и Аланьи.

Если вы ищите место для неспешного отпуска с возможностью окунуться в историю и культуру страны, обратите внимание на небольшие прибрежные города.

Проклятый город: почему туристы посещают пустой Каракёй

Одним из таких малоизвестных, но не менее интересных направлений является город Каш. Он расположен на юго-западе Турции, недалеко от греческой границы.

Зачем туристы платят за выживание на необитаемом острове.